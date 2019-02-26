شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يغادر معسكر الزمالك فى برج العرب بعد إيقافه.. وضم حازم إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر محمود عبد المنعم كهربا معسكر فريق الزمالك، المقام حاليًا فى برج العرب استعدادا لمباراة المقاصة المقرر لها مساء الأربعاء، المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعد إيقاف اللاعب لأجل غير مسمى وتغريمه 300 ألف جنيه لبصقه على الجماهير خلال استبداله بمواجهة بترو أتلتيكو بالكونفدرالية والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وقرر الجهاز الفنى ضم حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، لتصبح قائمة الفريق كالتالى.. محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح و حمدى النقاز وعبد الله جمعة ومحمود علاء وبهاء مجدى وحازم إمام ومحمد عبد السلام ومحمود الونش ومحمد عبد الغني و طارق حامد وفرجاني ساسى ومحمود عبد العزيز وأحمد زيزو ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأيمن حفنى وأحمد مدبولى و حميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب.