اخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 25/2/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 25/2/2019، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتي جاء في مقدمتها توديع فريق الاتحاد السكندرى، كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية" بعد التعادل السلبى مع الهلال السعودى.

الاتحاد يودع البطولة العربية بتعادل سلبى أمام الهلال السعودى

ودع فريق الاتحاد السكندرى، كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية" بعد التعادل السلبى مع الهلال السعودى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، فى إياب الدور ربع النهائى من البطولة.

حقق فريق بتروجت ثلاث نقاط غالية فى صراعه نحو البقاء بالدورى بعدما فاز على الداخلية بهدفين مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد كلية الشرطة ضمن فاعليات الجولة الـ24 للدورى .

بات بديل محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك، بمثابة صداع فى رأس السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق قبل مواجهة مصر المقاصة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر.

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كشفت مصادر بالنادى الأهلى أن القلعة الحمراء أرسلت خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة اليوم الاثنين تؤكد فيه التزامها بالجدول الذى أرسله اتحاد الكرة للأندية يوم 8 يناير، والذى ينتهى يوم 30 مارس بمواجهة الزمالك فى بطولة الدورى العام.

حدد الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كرستيان جروس يوم الجمعة المقبل، موعدا لسفر بعثة الفريق الأبيض إلى أنجولا استعدادا لمواجهة بترو اتليتكو في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، الأحد.

أعلن أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى، أن محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودى لن يلحق بمعسكر الفراعنة فى مارس المقبل، الذى يشهد مباراتىّ النيجر ونيجيريا.