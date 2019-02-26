جهاز المنتخب يحتفل بعيد ميلاد المدرب العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكس خافيير أجيري، على الاحتفال بعيد ميلاد تيتو جارسيا المدرب العام للمنتخب. وتواجد في الاحتفال كل من أجيري وهاني رمزي المدرب المساعد وأحمد ناجي مدرب حراس المرمي، ومحلل أداء ومخطط أحمال المنتخب . ويدخل المنتخب الوطني في معسكر بشهر مارس لأداء مباراتي النيجر ونيجيريا أواخر مارس. Advertisements

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