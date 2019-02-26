رئيس مصر المقاصة: اتحاد الكرة غير متفرغ للدوري

عمر سلامة

قال اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادى مصر المقاصة، إن مباراة الزمالك فى موعدها بينما تم تأجيل مباراة الإنتاج فقط.

وأضاف عبدالسلام فى تصريحات تلفزيونية أن المقاصة أراد مساعدة الزمالك والوقوف بجانبه؛ لأن الزمالك يخوض مباراة أفريقية باسم مصر.

وأشار إلى أنه من المنطق أن تكون الفرق المشاركة فى الدورى الممتاز هى صاحبة القرار فى التصويت على القرارات التي تخص الدورى.