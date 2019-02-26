أحمد ناجي: محمد عواد يغيب من أسبوعين لثلاثة

عمر سلامة

قال الكابتن أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر، إن محمد عواد أصيب بشد وسيغيب من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وأضاف ناجى فى تصريحات تلفزيونية، أن الإصابة تأتى دائمًا للاعبين فى أوقات غير مناسبة خصوصًا وهم فى أعلى مستوى.

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