«قاهر الزمالك»: توقعت التسجيل.. وسنسعى للفوز في أنجولا

اليوم الجديد
عبر البرازيلي تياجو أزولاو، مهاجم فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي، عن سعادته بالهدف الذي أحرزه في مرمى الزمالك في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين.
وسقط الزمالك في فخ التعادل بهدف لمثله، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، وسجل أزولاو هدف الفريق الأنجولي.
وقال تياجو، في تصريحات لموقع «اليوم الجديد» إنه سعيد بهدفه في المباراة، مشيرًا إلى أنه كاد أن يسجل هدف الفوز إلا أن الزمالك خطف التعادل في النهاية.
وأشار مهاجم بيترو أتلتيكو إلى...
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