سيناريو السعيد و8 دوريات فى أربع قارات .. إلى أين يمكن أن ينتقل مؤمن زكريا بعد مأزق أحد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن نادي أحد السعودي فسخ عقد مؤمن زكريا بعد شهر بالتمام والكمال من التعاقد معه على سبيل الإعارة من الأهلي ليضع اللاعب فى مأزق بسبب استحالة عودته لناديه.

وأعلن أحد السعودي فى الـ 23 من يناير الماضى استعارة مؤمن زكريا من الأهلي حتى نهاية الموسم مقابل 150 ألف دولار قبل أن يفسخ العقد النادي السعودي بسبب إصابة اللاعب.

زكريا كان قد جدد للأهلي فى نهاية العام الماضى لمدة ثلاثة مواسم وهو ما يعني ارتباط اللاعب رسمياً بناديه .

وبحسب اللوائح فأن مؤمن زكريا لن يستطيع العودة للأهلي فى الفترة الحالية لأكتمال قائمة النادي الأحمر ووجوب مرور فترة قيد واحدة على لاعادة قيده .

انتقال زكريا إلى أى نادي مصري حالياً غير جائز، حيث يشترط أن يفسخ الأهلي العقد ليصبح حراً ويتجه اللاعب إلى نادي قائمته غيرمكتملة بالإضافة إلى فتح نظام الانتقالات الخاص باللاعبين TMS وهو أغلق فى مصر بنهاية يناير الماضي (نهاية فترة الانتقالات الشتوية).

وأمام مؤمن حلين، الأول البقاء مع الأهلي حتى فتح القيد على غرار صالح جمعة زميله فى الفريق ، أو البحث عن دوري مازال يفتح باب القيد على غرار ما فعله عبد الله السعيد قبل عام وهي :

1- الصين

الوجهة الأولي التى يمكن أن تكون محطة زكريا سواء فى دوري المحترفين أو دوري الدرجة الأولي حيث إن فترة القيد بدأت فى الأول من يناير الماضى وتنتهي فى نهاية الشهر الجاري وهو ما يعني أن وكيل نجم الأهلي عليه التحرك سريعاً.

2- اليابان

ثاني دول اسيا يمكن لزكريا أن يتجه إليها حيث بدأت فترة القيد فى الخامس من يناير الماضى وتنتهي فى الـ 29 من مارس القادم .

3- فنلندا

وجهة عبد الله السعيد وعمرو جمال فى العام الماضى ويمكن لمؤمن أن يتجه إلى هناك حيث إن فترة القيد هناك تنتهي يوم 10 أبريل.

4- أيسلندا

الدولة الأوروبية الثانية ضمن ثلاثة دول اسكندفانية يمكن لمؤمن الاتجاه لدوري منها فتح باب القيد فى أيسلندا قبل أربعة أيام و ينتهي فى الـ 15 من مايو المقبل.

5- السويد

أخر الدول اسكندفانية التة يمكن لمؤمن الاحتراف بها حيث إن باب القيد فُتح فى الـ 12 يناير من الماضي وينتهي فى الرابع من أبريل المقبل.

6- أوكرانيا

ثاني أكبر دول أوروبا الشرقية متاحة أمام نجم الأهلي حيث إن باب القيد فتح أبوابه فى الـ 30 من يناير وينتهي فى الأول من مارس.

7- جورجيا

جوريا ملتقى أوروبا الشرقية مع غرب آسيا دوري أخر يمكن لمؤمن الانتقال له حيث إن باب القيد يُفتح فى نهاية مارس القادم وينتهي فى الثامن من أبريل .

8- البرازيل

الدوري البرازيلي بدرجاته المختلفة فى أمريكا الجنوبية متاحاً أمام زكريا حيث إن فترة القيد فتحت بابها فى ال، 10 من يناير الماضى وينتهي فى الثالث من ابريل القادم .

9- أمريكا

القارة الرابعة بعيدا عن أوروبا وأسيا وأمريكا الجنوبية يستطيع مؤمن الاتجاه اليها واللعب حيث إن باب القيد فتح فى الـ 13 من فبراير الجاري ويستمر حت يوم 7 مايو المقبل.