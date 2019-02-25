مجدي طلبة : أولادي سبب إنهاء رحلة احترافي الأوروبي

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أكد مجدي طلبة نجم الاهلي والزمالك الأسبق، أن رغبته في الحفاظ على العادات والتقاليد المصرية لأسرته كانت سببا في انهاء احترافه باليونان وعودته لمصر.
وقال طلبة في تصريحاته لبرنامج في الأستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام : :كنت استطيع أن أستمر طول العمر
وأضاف : " لذلك قررت إنهاء فترة احترافي بباوك اليوناني والعودة لمصر ".
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