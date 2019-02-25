مجدي طلبة: لم أشعر بتقدير الزمالك عقب عودتي من أوروبا

مجدي طلبة بقميص باوك اليوناني

كتب- وليد خليل

أكد مجدي طلبة نجم الزمالك والأهلي الأسبق، أنه عقب انتهاء فترة احترافه بأوروبا لم يلق الترحيب من قبل نادي الزمالك من أجل العودة.

وقال طلبة في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام : "رحلت عن اليوناني الي

بلغاريا، واستمريت هناك لستة أشهر ولكن رحلت بسبب الاحوال السياسية، كانت الأمور صعبة للغاية" .

وأردف : "بعد ذلك ذهبت للدوري القبرصي لمدة موسم قبل العودة لمصر ، وأفصح : عقب عودتي لمصر عرضت العودة

للزمالك ولكن لم أجد التقدير من جانب الأبيض" .

وتابع : " بعد ذلك تحدث معي وليد صلاح الدين وهادي خشبه بشان الانضمام للأهلي، وبالفعل وقعت للأهلي ولكن كانت الأمور سرية في البداية ولم أبلغ أحدا" .

وأكمل : "زوجتي علمت بالصدفة من الصحافة وغضبت من ذلك، أتذكر أنني خضت ثلاثة مواسم مع الأهلي من أفضل فتراتي بالملاعب" .

