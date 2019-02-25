تعرف علي أبرز قرارات اتحاد السلة في اجتماعه اليوم

مجدي ابو فريخة رئيس اتحاد السلة كتب ـ عادل يوسف: وافق مجلس إدارة اتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة على إعادة مباراة "مصر للتأمين أمام سبورتنج" في بطولة دوري الممتاز (أ) رجال .

كما اتخذ المجلس في جلسته التي انعقدت اليوم الاثنين عدة قرارات هامة والتي جاءت علي النحو التالي :

- الموافقة على الاشتراك في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئين بالرأس الأخضر (رجال و سيدات)

- الموافقة على إقامة بطولة الدوري العام

- الموافقة على إقامة بطولة إفريقيا 3x3 للرجال والسيدات.

- اعتماد فوز مركز شباب محافظة قنا أمام مسلمين أرمنت (20 - 0) وشطب اللاعب/ محمد يوسف علي عبد النعيم من سجلات الاتحاد.

-اعتماد نادي إيرو سبورت للخدمات

هامة والتي جاءت علي النحو التالي :- الموافقة على الاشتراك في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئين بالرأس الأخضر (رجال و سيدات)- الموافقة على إقامة بطولة الدوري العام3x3 لمراحل تحت 18 و 23 سنة رجال وسيدات.- الموافقة على إقامة بطولة إفريقيا 3x3 للرجال والسيدات.- اعتماد فوز مركز شباب محافظة قنا أمام مسلمين أرمنت (20 - 0) وشطب اللاعب/ محمد يوسف علي عبد النعيم من سجلات الاتحاد.-اعتماد نادي إيرو سبورت للخدمات الرياضية

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