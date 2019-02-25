بيكلي وريكو وميدو في قائمة المقاصة لمواجهة الزمالك

اختار طلعت يوسف المدير الفنى لفريق المقاصة 26 لاعبًا، للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمباراة الزمالك المقرر إقامتها فى السابعة مساء بعد غد الأربعاء فى دور الـ8 لكأس مصر بستاد الجيش ببرج العرب.

ضمت قائمة المقاصة كلاً من: أحمد عادل عبد المنعم و محمود حمدى و محمد كوكو في حراسة المرمي واسامة جلال وأحمد عبد العزيز مودى وطه عادل ومحمد دبش ومحمد دسوقى وأحمد جمال وعاصم

سعيد وعصام صبحى وأحمد محسن وهانى سعيد و محمد تونى و صلاح ريكو وخالد الشيخ ومصطفى شبيطه وشيميلس بيكلى و حسام عبد الواحد و صلاح عاشور ومحمد رمضان و ميدو جابر و رجب عمران و باولن فوافى وجون انطوى و مروان حمدي.