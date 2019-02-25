لاسارتي يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات

مارتن لاسارتي مدرب الأهلي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: منح الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي لاعبيه راحة إضافية لمدة 24 ساعة على أن يستأنف تدريباته يوم الأربعاء المقبل. أن يستأنف تدريباته يوم الأربعاء المقبل. وكان الأهلي قد رفض تماماً تبديل مباراة بيراميدز في بطولة الدوري بلقاء الفريقين في كأس مصر والذي تم تحديده يوم الخميس المقبل في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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