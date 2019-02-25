إيسكو يشارك في تدريبات ريال مدريد استعدادا لمواجهة برشلونة

كتبت: سارة جاب الله

أجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تدريباته اليوم للإستعداد لمباراة الإياب في نصف نهائي كأس الملك ضد برشلونة، والمقررة يوم

الاربعاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو.

وشارك إيسكو في التدريبات كاملة، مؤكداً جاهزيته لخوض مباراة الكلاسيكو

، في حين أجرى اللاعبون الذين خاضوا مواجهة ليفانتي جلسة استشفاء.

وأشرف سولاري على المران الذي بدأ مع العمل البدني في صالة الألعاب الرياضية، واختتموا المران بمباراة على مساحة صغيرة.