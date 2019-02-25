إيسكو يشارك في تدريبات ريال مدريد استعدادا لمواجهة برشلونة

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أجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تدريباته اليوم للإستعداد لمباراة الإياب في نصف نهائي كأس الملك ضد برشلونة، والمقررة يومالاربعاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو.
وشارك إيسكو في التدريبات كاملة، مؤكداً جاهزيته لخوض مباراة الكلاسيكو
وأشرف سولاري على المران الذي بدأ مع العمل البدني في صالة الألعاب الرياضية، واختتموا المران بمباراة على مساحة صغيرة.
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