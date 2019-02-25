رياضة | ماركا تسرب تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا تسرب تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن التشكيلة المتوقعة لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة المقرر إقامته على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الريال الأربعاء المقبل في إياب الدور قبل النهائي لكأس إسبانيا. وجاءت تشكيل الفريقين على النحو التالي :- * تشكيل ريال مدريد - حراسة المرمى : كيلور نافاس - الدفاع : سيرخيو راموس ورافائيل فاران ودانييل كارفاخال وسيرجيو ريجيلون - خط الوسط : كاسيميرو ولوكا مودريتش وتوني كروس. - خط الهجوم : لوكاس فاسكيز رفقة كريم بنزيما و فينيسيوس جونيور. * تشكيل برشلونة - حراسة المرمى : مارك أندري تير شتيجين - الدفاع : جيرارد بيكي وكيلمو لونجليه ونيلسون سيميدو وجوردي ألبا - خط الوسط : سيرجي روبيرتو وسيرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش. - خط الهجوم : عثمان ديمبلي وليونيل ميسي ولويس سواريز. يذكر أن مباراة الذهاب إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما على ملعب الكامب نو مطلع الشهر الجاري.