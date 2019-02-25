رياضة | جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 فبراير والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 فبراير والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يشهد اليوم الثلاثاء والموافق 26/2/2019 عدداً من المواجهات القوية لذا؛ نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة لها والمعلقين.
كأس إيطاليا:
- لاتسيو × ميلان:
اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة BT Sport 2 HD
كأس البرتغال:
- بورتو × سبورتينج براجا:
اليوم في تمام الساعة 10:15 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة Sport TV 1
الدوري الانجليزي:
- ليستر سيتي × برايتون:
اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت نوفل الباشي
- نيوكاسل يونايتد × بيرنلي:
اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بتعليق محمد السعدي
- الإسماعيلي × طلائع الجيش:
اليوم في تمام الساعة 3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت
- المصري × إنبي:
اليوم في تمام الساعة 5:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت
- وادي دجلة × النجوم:
اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت
كأس فرنسا:
- باريس سان جيرمان × ديجون:
اليوم في تمام الساعة 10:10 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 6 HD