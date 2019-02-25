رياضة | صفقة القرن.. مانشستر سيتي يرصد 100 مليون يورو وخيسوس لضم "الهداف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة القرن.. مانشستر سيتي يرصد 100 مليون يورو وخيسوس لضم "الهداف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زعمت تقارير صحفية إسبانية، أن هاري كين نجم توتنهام سينضم إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع "دياريو جول" الإسباني بأن كين سينتقل إلى السيتزنز مقابل 86 مليون جنيه استرليني ما يعادل 100 مليون يورو بالإضافة لانضمام جابريل خيسوس إلى توتنهام.

وكان كين قد ارتبط اسمه بعدد من الأندية الأوروبية الكبرى مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وأكد الموقع الإسباني أن مان سيتي سيفوز بسباق ضم اللاعب الإنجليزي في ظل رغبة كين في اللعب تحت قيادة جوارديولا في إطار سعيه لتحطيم الرقم القياسي المسجل باسم آلان شيرر كأعلى هداف في تاريخ البريميرليج.