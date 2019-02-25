رياضة | مدرب ريال مدريد يتلقى أخبار صادمة قبل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ريال مدريد يتلقى أخبار صادمة قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن تلقي الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أخبار صادمة قبل مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة.

ويحل فريق البارسا ضيفاً على الفريق الملكي يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بملعب سانتياجو برنانيو.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية ، فأنه بات في حكم المؤكد غياب ماركوس يورنتي لاعب خط الوسط الارتكاز عن مواجهة برشلونة مساء يوم الأربعاء القادم.

وأوضحت أن يورنتي لم يتمكن من المشاركة في مران الريال عصر اليوم الاثنين استعداداً لمواجهة برشلونة بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.

وظهر ماركوس يورنتي بمستوي فني قوي مع الريال وقدم مباريات جيدة تحت قيادة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري تحديداً عندما غاب البرازيلي كاسيميرو عن فترة في نهاية العام الماضي ونجح يورنتي بتعويضه بشكل مميز.

يذكر وأن ريال مدريد سوف يواجه برشلونة مرتين خلال 3 أيام فقط، حيث يستضيف النادي الملكي غريمه الكتالوني على ملعب سانتياجو بيرنابيو يوم السبت القادم في ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري الإسباني الليجا.