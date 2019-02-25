رياضة | نجم تشيلسي السابق: كلوب كان محبطا من لاعبي ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم تشيلسي السابق: كلوب كان محبطا من لاعبي ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح كريج بيرلي نجم تشيلسي الإنجليزي السابق بأن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول كان محبطًا من مستوى لاعبي فريقه بسبب مستواهم في مواجهة مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد في الجولة السابعة والعشرين من الدوري.

وقال كريج بيرلي في تصريحات نقلتها صحيفة إكسبريس البريطانية: "كلوب كان محبطًا من مستوى ثلاثي ليفربول والعديد من اللاعبين أمام اليونايتد".

واختتم بيرلي تصريحاته قائلاً : "كلوب كان يشعر بالإحباط على الخط، عندما تشاهد يورجن أثناء المباراة ستعلم ذلك سواء بشأن إيقاع الفريق أو تمركزهم أو تمريراتهم".