رياضة | رسالة مؤثرة من أبوتريكة في ذكرى وفاة والده

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حرص محمد أبوتريكة نجم المنتخب الوطني والأهلي السابق على توجيه رسالة في ذكرى وفاة والده. وكتب أبوتريكة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" ‏في ذكري وفاة والدي لم يخبرني والدي كيفيّة العيش، لقد عاش وجعلني أشاهده وهو يفعل ذلك. ألهمني ودفعني دائما إلي الامام وبعد رحيله لم تبقي سوي الذكريات". وتابع: "رحمة الله عليك أبي وغفر الله لك واسكنك فسيح جناته ورزقني حسن الخاتمة التي كنت دائما تذكرني بها".