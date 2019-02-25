رياضة | أسينسيو على مشارف البايرن برقم خيالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسينسيو على مشارف البايرن برقم خيالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي بايرن ميونخ الألماني، في مفاوضات جاده مع اسينسيو لاعب ريال مدريد الإسباني، للتعاقد معه بالانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "دون بالون الإسبانية" أن بايرن جاهز لتقديم عرض بقيمة 120 مليون يورو لأسينسيو، رغم أن القيمة التسويقية للاعب تبلغ 80 مليون يورو.

وأكد أولي هونيس رئيس بايرن، أن إدارة النادي ستقوم بإبرام صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي المقبل، دون الكشف عن أسماء الصفقات.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أسينسيو غير راضٍ عن دور اللاعب غير الأساسي الذي يعتمد فيه المدرب سانتياجو سولاري عليه في الأوقات الصعبة.

ويسعى بايرن خلال الميركاتو المقبل لتقوية مركز الجناح في ظل اقتراب رحيل الثنائي الهولندي آريين روبين والفرنسي فرانك ريبيري عن جدران ملعب "أليانز أرينا" بنهاية الموسم الحالي.