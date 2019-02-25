رياضة | البطولة العربية.. الأهلي يهزم الوصل ويتأهل لنصف نهائي لمواجهة الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البطولة العربية.. الأهلي يهزم الوصل ويتأهل لنصف نهائي لمواجهة الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل أهلي جدة السعودي إلى نصف نهائي كأس البطولة العربية، بعد فوز على الوصل الإماراتي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الاثنين، بإياب الدور ربع النهائي.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب الوصل انتهت بالتعادل 2-2، ليتأهل الأهلي للدور التالي بالفوز 4-3 في مجموع المباراتين.

كان الوصل الباديء بالتسجيل عبر علي صالح في الدقيقة 38، ثم أدرك باولو دياز هدف التعادل للأهلي في الدقيقة الـ52، قبل أن يضيف سلمان المؤشر هدف فوز صاحب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ويلتقي الأهلي مع الهلال بالدور نصف النهائي، فيما يواجه المريخ السوداني نظيره النجم الساحلي التونسي في مباراة نصف النهائي الأخرى.