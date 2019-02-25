رياضة | جوزيه مورينيو يعود للتدريب

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كشف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي عن أنه ينوي العودة للتدريب مع بداية الموسم المقبل لكنه لم يكشف عن الوجهة التي سيبدأ فيها تجربته الجديدة بعد إقالته في ديسمبر الماضي من منصبه.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة espn نقلتها صحيفة اندبندنت البريطانية عن كيفية تعامله مع إيدين هازارد في تشيلسي: "في هذه المرحلة القصيرة من حياتي والتي آمل أن تكون فقط حتى يونيو المقبل، أنا مهتم بما يفعله الآخرون بدرجة أكبر من اهتمامي بالحديث عما سأفعله".

وعن قدرة هازارد على اللعب في ريال مدريد وتحمل ضغوطه قال مورينيو: "هازارد لديه الموهبة والمهارة ليلعب في ناد بحجم ريال مدريد، كما لديه الشخصية التي تؤهله لتحمل ضغوط سانتياجو برنابيو".

جوارديولا: مانشستر سيتي لن ينافس على دوري أبطال أوروبا

أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي عدم جاهزية فريقه للمنافسة في الأدوار الأخيرة على دوري أبطال أوروبا.

ولم يكن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، سعيداً بعدما خطف فريقه بـ10 لاعبين الفوز 3-2 على شالكه، في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا.

وهز سيتي الشباك مرتين في آخر 4 دقائق، ليقلب تأخره إلى فوز بعدما تقدم 1-0، لكنه وجد نفسه متأخراً بعد استقباله ركلتي جزاء في 7 دقائق.

وقال جوارديولا: "كانت نتيجة رائعة، قدمنا للمنافس ركلة جزاء ثم ركلة أخرى ثم الطرد لذا فهذا ليس جيداً، ما زلنا غير جاهزين للمنافسة في الأدوار الأخيرة للبطولة، هذه حقيقة، قدمنا أداءً جيداً لكننا فقدنا بعض الكرات بسهولة وهو ما لا يجب حدوثه في هذه البطولة، ثم استقبلت شباكنا هدفين من ركلتي جزاء".

وأضاف جوارديولا: "كان مثل ما حدث في أنفيلد ضد ليفربول في الموسم الماضي عندما خسرنا 0-3، قدمنا هدفين في الوقت الذي لم يفعل فيه شالكه أي شيء، الأداء كان جيداً في النهاية وبفضل كفاءة ليروي اللاعبون الكبار يحسمون هذا النوع من المباريات".

كيف استعان برشلونة بـ"نيمار" لقهر باريس سان جيرمان

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة انتقال فرينكي دي يونج بصعوبة بالغة بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تفاصيل صفقة انضمام الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد تأكيدها على استعانة البارسا بعدة أسلحة، من أجل حسم الصفقة متفوقاً على سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي برشلونة قد كشفت لفرينكي دي يونج عن رسائل شخصية عبر "الواتساب"، استلمها مدراء النادي من نيمار، يطلب فيها العودة من جديد إلى برشلونة نادماً على خطوة رحيله إلى باريس.

واستطاع نادي برشلونة أن يحصل على توقيع الشاب دي يونج ويهزم بذلك باريس سان جيرمان في صراع الميركاتو الشتوي الحالي.

ويشعر نيمار بندم شديد بعد انتقاله إلى باريس وابتعاده عن الأضواء، واللعب بجوار كيليان مبابي الذي يتصارع على ضمه الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم برشلونة وريال مدريد.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دي يونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.