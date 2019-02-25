رياضة | أخبار برشلونة اليوم الاثنين 25 فبراير.. ميسي يرعب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم الاثنين 25 فبراير.. ميسي يرعب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي برشلونة تحضيراته للمواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد ويأتي ذلك في إطار إياب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، لذلك نستعرض لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي"أهم أخبار البارسا اليوم الإثنين 25/2/2019.

1- برشلونة يصرف النظر عن صفقة الموسم

صرف مسؤولي نادي برشلونة الإسباني، فكرة التعاقد مع الصفقة المنتظرة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "ذان صن البريطانية" أن نادي برشلونة قد صرف النظر عن التعاقد مع أدريان رابيو متوسط ميدان باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن انسحاب الفريق الكتالوني، من الصفقة سيعطي الفرصة لأندية الدوري الإنجليزي ليفربول وآرسنال الفرصة لضمه في الصيف.

2- مفاجأة في تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال مدريد بالكلاسيكو

يستعد فريق برشلونة الإسباني بقيادة مديره الفني فالفيردي لخوض مواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في ملعب البرنابيو بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

كشفت صحيفة الماركا الإسبانية عن ملامح تشكيل برشلونة في كلاسيكو الأرض وجاء كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن

خط الدفاع: ألبا، بيكيه، لينجليت، سيميدو

خط الوسط: بوسكيتس، راكيتيتش، سيرجي روبيرتو

خط الهجوم: ميسي، سواريز، ديمبيلي

3- غياب وحيد في تدريبات ريال مدريد قبل برشلونة

يواصل فريق ريال مدريد الإسباني التحضير لمواجهة برشلونة يوم الاربعاء المقبل في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والتي ستقام على ملعب البرنابيو.

ذكر موقع البرنابيو، أن كتيبة ريال مدريد عادت اليوم للتدريبات الجماعية تحضيراً لبرشلونة وسط مشاركة مع اللاعبين باستثناء ماركوس يورنتي الذي لايزال يواصل عملية التعافي الإصابة.

4- خطوة تفصل راكيتيتش من إنتر ميلان

اقترب الكرولاتي إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة من الانتقال لإنتر ميلان في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن إدارة إنتر ميلان وصلت إلى مراحل متقدمه مع إدارة البارسا، من أجل إنهاء صفقة راكتيتش بشكل نهائي.

5- خبر سار لجماهير برشلونة قبل الكلاسيكو

قرر نادي برشلونة الإسباني عودة بيع تذاكر مباراة الكلاسيكو المقبلة أمام ريال مدريد في ملعب البرنابيو يوم الأربعاء القادم بإياب نصف نهائي الكأس.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن برشلونة بعد إيقافه لعملية بيع تذاكر مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في البرنابيو، عاد من جديد لبيع بعض التذاكر.

6- الصفقة تقترب.. راكيتيتش على أعتاب إنتر ميلان

اقترب اللاعب الكرواتي إيفان راكتيتش لاعب نادي برشلونة الإسباني، من التعاقد مع نادي إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار تقارير إيطالية حسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، إن إدارة إنتر ميلان وصلت إلى مراحل متقدمه مع إدارة البارسا، من أجل إنهاء صفقة راكتيتش بشكل نهائي.

7- ضربة قاضية لبرشلونة قبل معركة الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن ضربة قوية لفريق برشلونة الإسباني قبل خوض موقعة كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد يوم الاربعاء المقبل.

وتحدثت التقارير عن موقف البرازيلي آرثر ميلو لاعب وسط فريق برشلونة حول المشاركة في لقاء ريال مدريد المقبل يوم الأربعاء القادم بنصف نهائي كاس ملك إسبانيا.

8- ميسي يرعب ريال مدريد

يحل فريق برشلونة الإسباني بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على ريال مدريد في البرنابيو بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب سانتياغو برنابيو الكلاسيكو المرتقب بين ريال مدريد، وضيفه برشلونة، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، يزم الأربعاء المقبل.

9- نيمار يكشف حقيقة عودته لبرشلونة في الصيف

أكد اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إنه يقضي حاليا فترة تعافيه من الإصابة في البرازيل، مشيراً إلى أنه يسابق الوقت من أجل العودة سريعا.

وقال نيمار في تصريحات لصحيفة ماركا : "تلقيت المساندة من ميسي في أصعب الأوقات مع برشلونة، واعترف بهذا لكل العالم، لاني رايت افضل لاعب في العالم يدعمني دائما".

10- نيمار كاد يبكي بسبب ميسي

فسر البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي سر علاقته مع ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الاسباني.

وتحدث نيمار في مقابلة مع Esporte Espectacular وكان على وشك البكاء عند الحديث عن ميسي ، حيث قال: أخبر الجميع بهذه القصة ، في الوقت الذي كنت أحتاج الدعم وبشدة في برشلونة ، جاء ميسي، هذا الرجل الأول في الفريق، والأفضل في العالم، وأعطاني الحب ، ليو شخص عزيز جدا لي.