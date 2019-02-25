شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق غير متوقع من مؤمن زكريا بعد فسخ تعاقده مع أحد والان مع التفاصيل

الخليج 365- علق المصري مؤمن زكريا لاعب أحد السابق على قرار النادي بفسخ تعاقده مع الفريق بسبب عدم جاهزيته الفنية والبدنية.

وكتب مؤمن زكريا على حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك"، الحمد لله تم التراضي بيني وبين نادي أحد على خير، وأتمنى التوفيق لنادي أحد والبقاء في الدوري.

وكان نادي أحد قرر الاستغناء عن اللاعب المصري بسبب عدم جاهزيته الفنية، وأن النادي يبحث عن لاعب جاهز للمشاركة في الفترة الحالية.

ومن جانبه قال رئيس أحد في تصريحات أذاعية، مؤمن لا يعاني من أي أمراض مزمنة، وكل ما قيل في الساعات الماضية عن إصابته بأمراض مزمنة أو ضمور في العضلات غير صحيح.

وانتقل مؤمن زكريا من الأهلي المصري إلى أحد على سبيل الأعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.