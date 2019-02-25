شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يرفض ضم رودريجيز بشكل نهائي والان مع التفاصيل

الخليج 365- قرر نادي بايرن ميونخ الألماني عدم ضم اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز بشكل نهائي من ريال مدريد.

وكشفت صحيفة ديفينسا سنترال، أن النادي الألماني برئاسة أولي هونيس رفض التوقيع مع رودريجيز مقابل 42 مليون يورو، وأن اللاعب سيعود لريال مدريد في شهر يونيو المقبل.

وتابعت، سيحظى جيمس رودريجيز بفرصة ثانية في سانتياجو برنابيو ويحتاج فقط إلى معرفة ما إذا كان سيبقى أو إذا سيذهب إلى ناد آخر.

وسيقرر الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني للفريق الملكي في الصيف القادم مستقبل نجم البايرن سواء بالبقاء أو الرحيل.

وكان خاميس روديجيز انتقل من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ عام 2016 لمدة موسمين على سبيل الأعارة مع أحقية الشراء.