انت الان تتابع أهلي جدة يهزم قاهر الأهلي ويتأهل لنصف نهائي كأس زايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م

نجح فريق الأهلي السعودي في خطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، بعدما تغلب على نظيره الوصل الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في مباراة إياب الدور ربع النهائي، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على ملعب «مدينة الملك عبدالله الرياضية - الجوهرة المشعة». دخل الفريقان اللقاء بحذر شديد، في ظل تفوق نسبي لأصحاب الأرض، واستطاع الوصل الإماراتي تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 38 عن طريق علي صالح، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بنتيجة 1-صفر.

وفي الشوط الثاني كثف الأهلي السعودي من هجماته محاولًا تعديل النتيجة، وتحقق له مراده في الدقيقة 52 عن طريق باولو دياز من رأسية رائعة، مستغلًا تمريرة اللاعب المصري محمد عبد الشافي الظهير الأيسر، وفي الدقيقة 91 تمكن سلمان المؤشر من تسجيل هدف قاتل للأهلي، وينتهي اللقاء بنتيجة 2-1 لأصحاب الأرض. واستفاد