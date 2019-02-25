الامارات | الوصل يودع كأس زايد للأندية الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يودع كأس زايد للأندية الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع الوصل بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعدما خسر "الإمبراطور" أمام الأهلي السعودي بهدفين مقابل هدف، ليتأهل "الراقي" لمواجهة الهلال السعودي في نصف النهائي.

قدم الوصل أداءً رائعاً في الشوط الأول، وكان الطرف الأفضل والأكثر خطورة على المرمى، بعدما بدأ الفريق اللقاء بتسديدة قوية من رونالدو مينديز مرت بجوار القائم (3)، بينما أهدر كايو كانيدو فرصة خطرة من هجمة مرتدة وأتبعها علي سالمين بتسديدة قوية علت العارضة (10).

وفي الدقيقة 38 أحرز علي صالح الهدف الأول للوصل بطريقة رائعة من هجمة مرتدة قادها رونالدو مينديز ومررها إلى صالح الذي راوغ الدفاع وسدد كرة قوية في المرمى.

وفي الشوط الثاني تلقى الوصل ضربة موجعة بإصابة رونالدو مينديز ونزل بدلاً من خليل خميس، قبل أن يتمكن التشيلي باولو دياز من احراز هدف التعادل (52)، بينما أضاف سلمان المؤشر الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليتأهل الأهلي السعودي إلى نصف النهائي.