شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مؤمن زكريا بعد استغناء «أحد السعودي» عنه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علّق لاعب النادي الأهلي السابق مؤمن زكريا، على فسخ تعاقده مع نادي أحد السعودي، قائلًا في حسابه على انستجرام: «الحمد لله تم التراضى بينى وبين نادى أحد على خير وأتمنى التوفيق لنادي أحد والبقاء في الدوري».

قرر نادي أُحد الاستغناء عن مؤمن زكريا، لاعب الفريق المعار من الأهلي، وإنهاء التعاقد معه بعد أسابيع من انضمام اللاعب المصري للفريق السعودي.

وقال سعود الحربي، رئيس نادي أحد، في تصريحات تليفزيونية: «قررنا بالفعل الاستغناء عن مؤمن زكريا بسبب عدم الجاهزية البدنية والفنية».

وأضاف «الحربي»: «مؤمن لا يعاني من أي أمراض مزمنة كما زعم البعض، وكل ما قيل عن إصابته بأي مرض أو بضمور في العضلات أو أنه يعاني من أزمة صحية تمنعه من ممارسة كرة القدم غير صحيح على الإطلاق».

وأتم تصريحاته قائلًا: «النادي سيتعاقد خلال الأيام المقبلة مع لاعب جديد بدلًا من مؤمن زكريا».