من المتسبب في مشاكل جاريث بيل الأخيرة مع ريال مدريد

يمر الويلزي جاريث بيل بفترة عصيبة مع ريال مدريد ويبدو أن هناك أسبابًا أخرى دعته إلى القيام بفعل وُصف بأنه «قبيح» مع لوكاس فاسكيز أمام ليفانتي

في صيف عام 2013 تعاقد ريال مدريد الإسباني، مع الويلزي جاريث بيل قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ومنذ ذلك الحين مر جناح «المرينجي» بمراحل انخفاض وارتفاع في مستواه، إذ تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات رفقة فريقه، منها تحقيق أربع بطولات دوري أبطال أوروبا، بينما تعرض لعدد من الإصابات تخطى حاجز العشرين إصابة أبعدته عن عدد كبير من المباريات.

ويبدو أن الجناح الويلزي لا يتمتع بعلاقة صداقة جيدة مع زملائه في الفريق، هذا بالإضافة إلى حالة الغضب الشديدة التي يشعر بها بسبب ابتعاده عن تشكيلة الأرجنتيني سانتياجو سولاري، إذ شهدت الفترة الماضية قيامه بعدد من الأمور التي تؤكد هذا، منها:

غيابه عن عشاء ريال مدريد

منذ أسبوعين تجمع لاعبو ريال مدريد لتناول العشاء معًا باستثناء بيل والألماني توني كروس، وعلى الرغم من غياب لاعب الوسط الألماني أيضًا، فإن التركيز كان أكثر على بيل، ففي تلك الليلة، وحسبما أكد الكرواتي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، في تصريحاته مع إحدى الصحف البلجيكية، تناول اللاعبون العشاء وبعد ذلك تناولوا معًا القهوة، ثم انصرف كل واحد منهم إلى منزله بعد أن قاربت الساعة على الواحدة صباحًا، ولكن غياب بيل عن العشاء لم يلق استحسان زملائه، وهو ما دعا كورتوا للحديث عن الأمر.

تدخل مارسيلو وكورتوا في حياة بيل الشخصية

في الأيام القليلة الماضية تحدث العملاق البلجيكي عن غياب بيل عن تناول العشاء مع الفريق هذا بالإضافة إلى قوله بأنهم يلقبون بيل بـ «لاعب الجولف»، وفي سياق آخر قال البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر «المرينجي»، أن بيل لا يتحدث الإسبانية وأنهم يتواصلون معه من خلال الإشارات.

ويبدو أن حديث كليهما أساء للاعب، فحسبما كشفت سلسلة قنوات «سير» الإذاعية، فإن بيل لم يتلق تعليقات زملائه عن حياته الشخصية باستحسان، وهو ما سبب له حالة من الضيق.

احتفاله المثير للجدل أمام أتلتيكو مدريد

في التاسع من الشهر الجاري واجه ريال مدريد خصمه المدريدي أتلتيكو مدريد على ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، وفي الدقيقة 57 دفع سولاري ببيل بدلًا من البرازيلي فينيسيوس جونيور، وبعد 17 دقيقة استطاع الويلزي تسجيل الهدف الثالث لفريقه، واحتفل بطريقة مستفزة أثارت حالة من الجدل وأغضب جمهور «الروخيبلانكوس».

رفض اللاعب القيام بالعمليات الإحمائية أمام ليفانتي

كشف برنامج «الجولازو»، الذي تبثه قناة «جول» الإسبانية، عن عدد من الصور التي أظهرت عدم قيام بيل بعمليات الإحماء بعد قيام سولاري بالدفع باللاعب فيدريكو فالفيردي بدلا من توني كروس في الدقيقة 69، وقام الويلزي بالجلوس على مقاعد البدلاء وبعدها بخمس دقائق دخل إلى أرض الملعب بدلًا من بنزيما.

وأثناء ترك بيل إجراء عمليات الإحماء والتي أمر بها سولاري بعض لاعبيه ومنهم ماركو أسينسيو تحضيرًا للدفع بهم، واتجاهه إلى الجلوس على مقاعد البدلاء، كشفت الصور التي عرضها البرنامج أن هذا الفعل أصاب دهشة زملائه مثل داني سيبايوس ومارسيلو وكيلور نافاس، والذين لم يفهموا ما قام به.

أزمته مع لوكاس فاسكيز

في مباراة الأمس التي واجه ريال مدريد فيها ليفانتي ضمن منافسات الجولة 25 من دوري الدرجة الأولى الإسباني، سجل بيل هدف الفوز لفريقه من ركلة جزاء، وتوجه له لوكاس فاسكيز لمعانقته والاحتفال معه، ولكن الويلزي تجنب معانقة زميله الإسباني، وهو ما يشير إلى حالة التوتر التي يمر بها اللاعب مع ريال مدريد.