مدرب واتفورد: أتذكر صلاح في آخر مباراة أمامه أحرز فينا الكثير من الأهداف

شدد مدرب واتفورد خافيير جارسيا، على الحذر من النجم المصري محمد صلاح، قبل لقاء الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر إقامته الأربعاء المقبل.

وقال جارسيا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "لا أعرف كم عدد الأهداف التي أحرزها في المباريات الأخيرة، ولكني أتذكر في آخر مباراة أمامه أحرز فينا الكثير من الأهداف".

وتابع: "بعد ذلك سيكون علينا القيام بعملنا من أجل تقديم مستوى جيد للمنافسة، ويكون لدينا الفرصة من أجل الحصول على عدد من النقاط".

وأكمل "أنا أحاول التعلم من كل المباريات، وكل مباراة مختلفة، والمواسم تختلف، واللاعبون لديهم لحظات مختلفة، وأنا متأكد أن المباريات المقبلة ستكون مختلفة".

وانهى قائلا"لكننا حللنا المباريات الأخيرة أمامهم (ليفربول)، هذا الموسم والموسم الماضي، وسنحاول القيام بالأفضل. عندما ألعب مباراة واحدة أريد دائمًا الثلاث نقاط، لم أقل أبدًا قبل المباريات أنني سأكون سعيدا بنقطة واحدة".

يذكر أن صلاح أحرز هدفا وحيدا في آخر 5 مباريات مع ليفربول، ولكنه سجل 20 هدفا في 36 مباراة حتى الآن، وصنع 8 أهداف في جميع المسابقات.