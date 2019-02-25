شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار السهلاوي والفريدي مع النصر.. انتهى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض)

اتفقت إدارة نادي النصر مع لاعبَي الفريق الأول محمد السهلاوي، وأحمد الفريدي، على مخالصة مالية بين النادي من جهة واللاعبين من جهة أخرى، وسيتم توقيع المخالصة والإعلان رسميا خلال الساعات القادمة.

وبهذه المخالصة ينتهي مشوار السهلاوي والفريدي مع النصر، بعد 10 سنوات ارتدى فيها السهلاوي قميص النصر، و4 سنوات بالنسبة للفريدي، وسيكون بإمكان اللاعبين التوقيع مع أي فريق يرغبان فيه خلال الفترة القادمة.