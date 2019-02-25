شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج القوات البرية بكأس السلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حقق منتخب القوات البرية بطولة كرة السلة لدورة الألعاب الرياضية الـ17 للقوات المسلحة، بفوزه أمس على منتخب قوات الدفاع الجوي 86/82 بالصالة الرياضية، في معهد قوات الدفاع الجوي بجدة.

وتوج قائد قاعدة الملك عبدالله الجوية اللواء الطيار الركن عبدالله بن سعد الشمراني، منتخب القوات البرية بكأس البطولة والميداليات الذهبية، ونال منتخب قوات الدفاع الجوي الميداليات الفضية بحصوله على المركز الثاني، وجاء منتخب القوات الجوية في المركز الثالث ونال الميداليات البرونزية.

كما كرم اللواء الشمراني حكام البطولة واللاعبين المميزين في البطولة، وحصل لاعب منتخب الدفاع الجوي والمنتخب السعودي مرزوق غازي المولد على كأس أفضل لاعب، وكأس أفضل هداف، وكأس أفضل لاعب في التسديدة الثلاثية.

حضر نهائي البطولة نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة المهندس يوسف بن عبدالله الناجم، وأمين عام الاتحاد السعودي لكرة السلة عبد الإله بن عبد الرحمن الشعيل.