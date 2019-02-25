شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جازان تستضيف شاطئية الجامعات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)

تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ تنطلق غداً (الثلاثاء) بطولة كرة الطائرة الشاطئية التي تمثل التجمع السابع لبطولات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ضمن بطولاته في موسمه التاسع باستضافة جامعة جازان .

وأوضح مستشار الاتحاد ومدير البطولة الدكتور أحمد بن محمد الفاضل أن البطولة يشارك بها أكثر من 95 لاعباً يمثلون 24 جامعة وكلية حكومية وأهلية وستقام منافساتها على مدى 5 أيام ، مؤكداً اكتمال جميع التنظيمات الفنية والإدارية المتعلقة بالبطولة لضمان نجاحها .

وقدم الدكتور الفاضل شكره وتقديره لمنسوبي جامعة جازان وعلى رأسهم مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني على استضافة الجامعة للبطولة وهو ما يمثل امتداداً لنجاحات جامعة جازان في استضافة الأنشطة والبرامج التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ، في إطار تعاونها مع الاتحاد لرفع مستوى الرياضة الجامعية.

وأشار الدكتور الفاضل إلى أن البطولة ستشهد مشاركة قياسية بواقع 24 جامعة وكلية حكومية وأهلية وهو ما يعكس الاهتمام الكبير للجامعات في المشاركة بالبطولات ضمن منظومة وإطار منظم بما ينعكس بالإيجاب على أبنائنا الطلاب وإبراز المواهب التي ستفيد الرياضة السعودية مستقبلاً ليكون ذلك مساهمة من اتحاد الجامعات في رؤية المملكة 2030 .

ولفت إلى أن الجامعات المشاركة هي جامعات القصيم ، الملك عبدالعزيز ، الأمير سطام بن عبدالعزيز ، جازان ، الملك خالد ، الملك فيصل، الباحة الأمير محمد بن فهد الأهلية ، المجمعة ، الطائف ، طيبة ، أم القرى ، نجران ، حائل ، الجوف ، الإمام عبدالرحمن بن فيصل ، الملك فهد للبترول والمعادن ، الملك سعود ، الحدود الشمالية ، الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، شقراء ، جدة ، حفر الباطن ، كلية ابن سيناء الأهلية ، متمنياً التوفيق للجميع .