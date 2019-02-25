شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة فريقي الشباب والنصر إلى استاد الملك فهد الدولي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراة فريقي الشباب والنصر ضمن الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من ملعب الأمير فيصل بن فهد إلى استاد الملك فهد الدولي، والتي ستقام يوم الخميس 28 فبراير الجاري، وذلك عند الساعة الـ 8:30 مساء. ويأتي قرار اللجنة استنادا على خطاب وكالة الشؤون الفنية بالهيئة العامة للرياضة بشأن جاهزية استاد الملك فهد الدولي بالرياض لاستضافة المباريات.



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