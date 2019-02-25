المدير الفني لسان جيرمان يأمل في استعادة البرازيلي نيمار مارس المقبل

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أعرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي, عن أمله باستعادة المهاجم البرازيلي نيمار, بعد مباراة إياب دور ال`16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي المقرر إقامتها في 6 مارس المقبل.

وأكد توخيل – في تصريحات نقلتها شبكة “فرانس 24” الإخبارية اليوم /الاثنين/ – أهمية عودة نيمار من البرازيل, التي يتعافى بها من إصابته, بالنسبة للنادي الباريسي قبل مواجهة اليونايتد ليدعم الفريق ومن ثم يعود للتدريبات.

و أضاف المدرب الألماني “من الصعب التحدث حاليا إلى نيمار نظرا لاختلاف التوقيت”, مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يراسله ويعلم بأنه بدأ يشعر بتحسن حالته خلال وجوده في البرازيل.

يذكر أن باريس سان جريمان (حامل لقب الدوري الفرنسي) فاز في 7 مباريات وخسر واحدة في غياب نيمار منذ 23 يناير الماضي بسبب إصابة في القدم تعرض لها خلال المباراة التي حقق “بي إس جي” الانتصار فيها بكأس فرنسا على حساب ستراسبورج.

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