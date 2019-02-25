مواجهة نارية بين الهلال والأهلي بنصف نهائي كأس زايد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تأهل الهلال والأهلي إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس زايد للأندية العربية، إلا أن مشوار أحدهما سينتهي في هذه المحطة، حيث سيصطدمان ببعضهما في هذا الدور، ليتأهل الفائز منهما لمواجهة الفائز من المريخ السوداني والنجم الساحلي التونسي في النهائي.

وتأهل الهلال إلى قبل النهائي عقب تعادله السلبي مع مضيفه الاتحاد السكندري اليوم 0-0 في مواجهة الإياب التي جرت باستاد برج العرب في الإسكندرية، مستفيدا من نتيجة مباراة الذهاب التي كسبها على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض بثلاثية نظيفة.

في المقابل، تأهل الأهلي عقب فوزه على الوصل الإماراتي 2-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وكانت مباراة الذهاب في الإمارات انتهت بالتعادل 2-2.

وسجل للأهلي باولو دياز (52)، وسلمان المؤشر (91)، وللوصل علي صالح في الدقيقة الـ38.