شكرا لقرائتكم زوران سعيد بأداء الهلال الدفاعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى زوران ماتيتش مدرب الهلال سعادته بالتأهل إلى نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال وذلك بعد الفوز على الاتحاد السكندري المصري بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الثمانية.

وقال ماتيتش في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الإياب الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية وانتهى بالتعادل السلبي: سعيد بالتأهل، والأداء الذي قدمه اللاعبون اليوم، فريق الاتحاد قدم مباراة قوية، ونجحنا في الدفاع بشكل جيد، للمباراة الثالثة على التوالي لم نستقبل أي أهداف، هذا دافع كبير للاعبين، ويزيد من الثقة لديهم.

تابع: دائما ما نكون تحت ضغط في أي مباراة، ولابد من أن تكون رغبتنا هي الأولى الفوز، هذه الصفة إذا لم توجد في أي لاعب بالهلال فإنه لا يستحق التواجد بالفريق.