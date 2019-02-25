شكرا لقرائتكم الأهلي يحقق فوزه الأول مع فوساتي ويتأهل لمقابلة الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حجز أهلي جدة مقعده في الدور نصف النهائي عقب فوزه على ضيفه الوصل الإماراتي 2-1، يوم الاثنين، ليضرب موعداً مع الهلال، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" ضمن إياب الدور ربع النهائي لكأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في دبي قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 الأسبوع الماضي، وحقق الأهلي فوزه الأول مع المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي.

ووضحت رغبة الأهلي بتسجيل هدفٍ مبكر من خلال تكثيف هجومه نحو مرمى الوصل الذي كاد أن يستقبل هدفاً مبكراً بعدما تلقى السوري عمر السومة تمريرة مميزة من زميله حسين المقهوي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها اعتلت العارضة، وواصل الأهلي هجومه وسنحت فرصة محققة لمهاجمه سلمان مؤشر الذي تلقى عرضية مميزة من زميله الروماني ستانسيو ليحول الكرة برأسه خارج الشباك.

ولم يتوقف هجوم وكاد مهاجمه عمر السومة أن يفتتح التسجيل بعدما ارتقى لعرضية زميله الروماني ستانسيو وحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى، وعند الدقيقة 38 فاجأ الشاب علي صالح مهاجم الوصل فريق الأهلي بتسجيل هدف مباغت بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي كايو ليواجه المرمى ويراوغ المدافع التشيلي باولو دياز ويضع الكرة في الشباك.

وحاول الأهلي العودة سريعاً وأهدر لاعبه حسين المقهوي هدفاً محققاً بعدما راوغ مدافعي الوصل وواجه المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي هجومه وتمكن مدافعه التشيلي باولو دياز من تسجيل هدف التعادل بعدما ارتقى لعرضية زميله المصري محمد عبدالشافي وحول الكرة برأسه في شباك الحارس حميد عبدالله، وحاول الوصل تسجيل هدف التقدم وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه علي سالمين الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى لها بصعوبة.

ورد الاهلي سريعاً وكان قريباً من تسجيل الهدف الثاني بعدما أهدر لاعبه سلمان مؤشر هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله عبدالفتاح عسيري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الذي تصدى لها بصعوبة، وفي الدقيقة 90 تمكن مهاجم الأهلي سلمان مؤشر من تسجيل هدف الفوز لفريقه بعد تلقيه تمريرة مميزة مم زميله مهند عسيري ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك، وبهذا الفوز سيواجه الأهلي فريق الهلال في الدور نصف النهائي.