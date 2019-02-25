شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يعلن فسخ تعاقده مع نادى أحد بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مؤمن زكريا، لاعب الأهلى على فسخ عقده مع نادى أحد السعودى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلاً: "الحمد لله تم التراضى بينى وبين نادى أحد على خير، وأتمنى التوفيق لنادى أحد والبقاء فى الدورى".

كان سعود الحربي، رئيس نادي أحد السعودي، قد كشف عن قرار النادي بالاستغناء عن مؤمن، وقال الحربي في تصريحات إذاعية على أون سبورت إف إم: "قررنا الاستغناء عن مؤمن زكريا وإنهاء علاقتنا به تمامًا وقرار الاستغناء جاء لعدم جاهزيته البدنية والفنية، ونحن الآن نبحث عن البديل المناسب".

واستكمل: "مؤمن لا يعاني من أي أمراض مزمنة، وكل ما قيل في الساعات الماضية عن إصابته بأمراض مزمنة أو ضمور في العضلات غير صحيح، موضحًا أن زكريا لا يعاني من أي عيوب طبية تمنعه من المشاركة في كرة القدم".



