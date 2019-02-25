شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا فى قائمة وادى دجلة.. والنجوم بكامل قائمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليوناني تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادي دجلة، قائمة فريقه لمواجهة النجوم غدًا الثلاثاء على استاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الممتاز.

وضمت قائمة دجلة 20 لاعبًا هم.. محمد عبد المنصف – خالد وليد – إسحاقو يعقوبو – خالد رضا – أسامة العزب – رمزى خالد – دودو الجباس – يايا سوماهورو – مصطفى طلعت – محمد هلال – عمرو صالح – محمد عبد العاطى – حسام عرفات – أحمد حسن – محمد جمال بيبو – أحمد رمضان بيكهام – إبراهيم عايش – محمود مرعى – أحمد سعيد – إبراهيما نداى.

فى المقابل قرر أحمد سامي المدير الفني للنجوم ضم جميع لاعبي الفريق الأول الى معسكر المباراة بعد عودة الغيابات سواء للإيقاف أو للإصابة، وذلك للوقوف على التشكيل الأمثل في مباراة نادي وادي دجلة.

يذكر أن النجوم يحتل المركز السابع عشر من جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة عن وادي دجلة الذي يأتي خلفه.