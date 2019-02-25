شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تعديلات بجدول الدورى بسبب المقاصة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، تأجيل مباراة الإنتاج الحربى والمقاصة فى الأسبوع الـ25 بالدورى، لتقام يوم الأحد 3 مارس المقبل بدلاً من السبت 2 مارس، على أن تقام المباراة باستاد جهاز الرياضة بدلاً من استاد السلام لعدم جاهزيته.

كما قررت اللجنة إقامة مباراة الانتاج الحربى مع الاتحاد السكندرى يوم الخميس 7 مارس المقبل بدلاً من الأربعاء باستاد جهاز الرياضة، بدلاً من السلام، وذلك فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ24 بالدورى.

ويلتقى الإنتاج الحربى مع نجوم المستقبل يوم الخميس 14 مارس بدلاً من الثلاثاء 12 مارس على استاد جهاز الرياضة بدلاً من السلام، فى الأسبوع الـ26.