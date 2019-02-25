نتيجة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي | نتيجة مباراة الأهلي السعودي والوصل الاماراتي في كأس زايد |...

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في مباراة نارية بين الأهلي السعودي والوصل الاماراتي يواجه النادي الأهلي السعودي نظيره الوصل الإماراتي، اليوم في دور الربع النهائي، ضمن منافسات كأس زايد للأندية الأبطال، وذلك في تمام الساعة 7.45 مساء بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت السعودية، العاشرة إلا ربعًا بتوقيت الإمارات، وذلك علي أرضية ملعب الجوهرة المشعة على ستاد ”الملك عبد الله الدولي“.

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مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والوصل الاماراتي اليوم

مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والوصل الاماراتي بث مباشر

كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين بملعب ”زعبيل“ بمدينة ”دبي“ الإماراتية، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، سجل هدفي الوصل عبد الله جاسم وكايو في الدقيقتين الأولى و88، فيما تكفل الثنائي نيكولاي ودغانيني بهدفي الأهلي في الدقيقتين 66، 72 من عمر المباراة .

القناة الناقلة لمباراة الأهلي السعودي والوصل الاماراتي في كأس زايد بث مباشر

تذاع مباراة الأهلي السعودي والوصل الإماراتي مشاهدة بث مباشرة عبر فضائية ”أبوظبي الرياضية HD 1″، بتعليق فارس عوض ومحمد الشامسي.

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تشكيل الأهلي السعودي أمام الوصل الإماراتي اليوم

تشكيل الأهلي السعودي أمام الوصل الإماراتي اليوم

وجاء تشكيل الفريق الجداوي علي النحو التالي :

حراسة المرمي: محمد العويس

الدفاع : سعيد المولد، باولو دياز، عبد الباسط هندي، محمد عبد الشافي

الوسط : نوح الموسي ، سلمان المؤشر، حسين المقهوي، نيكولاي ستانسيو

الهجوم: عمر السومة، دجانيني تفاريس .

متابعة كتابية لمباراة الأهلي والوصل

إطلاق صافرة بداية المباراة.

ضغط قوي للوصل في ال10 دقائق الأولى على الأهلي.

في الدقيقة 16 تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الوصل في منتصف ملعب الأهلي.

في الدقيقة 20: مباراة حماسية وسريعة، عن طريق تبادل للهجمات بين لاعبي الفريقين.

الوصل يسجل الهدف الأول في الدقيقة 38 بأقدام علي صالح.

حكم اللقاء أضاف دقيقتين كوقت محتسب بدل من الضائع.

الأهلي يحرز هدف التعادل في الدقيقة 53 عن طريق باولو دياز.

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