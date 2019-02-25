نتيجة مباراة الأهلي جدة والوصل الإماراتي دور ال8 في كأس زايد للأندية الأبطال

ينتيجة مباراة الأهلي جدة والوصل نقدمها لكم، حيث واجه الأهلي جدة الوصل اليوم الاثنين الموافق 25/2/2019 على أرض استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن فعاليات كأس زايد للأندية الأبطال، ومن المتوقع أن يكون لقاء اليوم حافل بالمفاجآت.

وقدمنا لكم من خلال موقع عرب فور نيوز متابعة مستمرة لأحداث مباراة الأهلي جدة والوصل ، والتي انتهت منذ ثواني قليلة بنهاية رائعة وغير متوقعة، والتي انتهت بتأهل الأهلي جدة بهدفين مقابل هدف واحد فقط.

نتيجة مباراة الأهلي والوصل

مباراة الأهلي والوصل تم نقلها مباشرة عبر قناة أبوظبي الرياضية الأولى بأعلى جودة HD دور ال8 حيث استطاع الأهلي السعودي الفوز على وفاق سطيف خلال المبارتين باحرازه هدفين مقابل هدف واحد، بينما تمكن الوصل الإماراتي من التأهل بعدما تمكن من هزيمة الأهلي المصري.

الأهلي والوصل بث مباشر

بدأت مباراة الأهلي والوصل منذ دقائق قليلة، حيث بدأت الدقائق الأولى للمباراة في تمام الساعة 7:45 دقيقة مساء اليوم، بحيث يمكنكم الآن متابعة أحداث الشوط الأول بعد أن أعلن حكم المباراة بدء الشوط الأول منذ دقائق قليلة، وستذاع المباراة مجانًا عبر قناة أبوظبي الرياضية الأولى، بحيث يمكنكم استقبال تردد القناة عبر أجهزتكم ومتابعة المباراة مباشرة من أرض الملعب.

مباراة الأهلي والوصل

أعلن المدرب الروماني “لورينت ريجيكامب” مدرب الوصل، خلال التصريحات التي قام بها أن مواجهة الوصل اليوم أمام أهلي جدة لن تكون سهلة على الإطلاق، خلال لقاء اليوم في إياب ربع النهائي من دوري زايد للأبطال، خاصة بعد التعادل ذهابًا 2/2.

خاصة مع ضرورة فوز الوصل لضمان التأهل، ولكن مدرب الوصل قد أكد أن مهمة الفوز بمباراة اليوم قد تكون صعبة ولكنها بالتأكيد ليست مستحيلة، وأكد على ضرورة الوصول للتأهل من بين كل الاحتمالات التي أكد ورود جميعها، وتوقع أن يتأهل فريقه باحراز التعادل 3/3.

الوصل يسجل الهدف الأول في مباراة اليوم ويتقدم على نظيره الأهلي جدة والذي لم يسجل شئ حتى الآن

نتيجة الشوط الأول

انتهى زمن الشوط الأول من مباراة الأهلي والوصل بتقدم الوصل بهدف واحد سجله “علي صالح”. مقابل لا شئ، حيث أثبت الوصل سيطرته على الشوط الأول في الدقيقة 38 بالهدف الرائع سجله “علي صالح”، مما يصعب الأمر على الأهلي جدة.

نتيجة الشوط الثاني

تمكن الأهلي جدة خلال زمن الشوط الثاني من تسجيل هدفين رائعين ليتمكن في النهاية من حسم النتيجة لصالحه، بهدفين مقابل هدف واحد فقط لنظيره الوصل، هذا على الرغم من المحاولات الجادة التي قام بها الوصل خلال الدقائق الأخيرة للمباراة والتي باءت جميعها بالفشل.