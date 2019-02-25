نتيجة مباراة الزمالك وبترو اتليتيكو في الكونفيدرالية اليوم 24/2/2019

يلتقي اليوم الزمالك مع بترو اتليتكو في الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية المجموعة الرابعة التي تتذيل فيها الزمالك الترتيب، ويقع بترو اتليتكو في المركز الثالث برصيد ثلاثة نقاط بينما الزمالك حصد نقطة وحيدة، وتحضر الجماهير المباراة اليوم لمساندة الزمالك في تلك المباراة حتى يكون عامل الأرض والجمهور متواجد بجانب الفريق.

موعد مباراة الزمالك وبترو اتليتيكو

وتنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت غرينتش، كما تنقل على مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية الأولى بتعليق محمد فوزي.

مباراة الزمالك وبترو اتليتكو

ويُحاول الزمالك الفوز في لقاء اليوم حتى يُعدل ترتيبه في المجموعة الرابعة ليستطيع المنافسة على البطولة والصعود للدور المقبل منها، ويُلعب اللقاء على ملعب ستاد برج العرب في مصر، ويلعب المباراة القادمة أيضاً أمام نفس الفريق.

نتيجة اللقاء:

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

بداية الشوط الثاني من المباراة

الدقيقة 61: الهدف الأول لبترو أتليتكو بهدف ولا أروع

الدقيقة 70: الزمالك يُحاول احراز التعادل ولكن الدفاع متماسك

الدقيقة 94: الزمالك يتعادل بهدف من رأسية يوسف أوباما

الزمالك وبترو اتليتيكو

واعترف جروس أنه هناك بعض الأخطاء في الدفاع يعمل على حلها مع اللاعبين حتى لاتتكر في مباراة اليوم، بينما قال مدرب بترو اتليتكو أنه يعمل على الاستقادة من الأخطاء التي سيقع بها اللاعبين في مباراة اليوم.