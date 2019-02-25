“نهاية المباراة” نتيجة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو اليوم في الكونفدرالية الإفريقية 2019...

نتيجة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو اليوم الأحد الموافق 24-2-2019 في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية، حيث يستضيف نادي الزمالك فريق بترو اتلتيكو اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية في واحدة من اهم مباريات الفريق بالمجموعة، والتي يتمني خلالها نادي الزمالك أن يحقق نتيجة إيجابية من أجل العودة للمنافسة على صدارة ترتيب المجموعة الثالثة مرة أخري.

مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو اليوم

تقام مباراة الزمالك اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية معقل فريق نادي الزمالك ووسط جماهيره في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي وسط حضور جماهيري كبيرة داخل ملعب المباراة لمساندة الفارس الأبيض خلال هذه المباراة الهامة للفريق في الكونفدرالية.

مباراة الزمالك اليوم في الكونفدرالية

ستكون مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو اليوم منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية المشفرة، وستكون المباراة منقولة عبر قناة بي ان سبورت HD 1 بتعليق متميز للكابتن محمد فوزي، بالإضافة لاستوديو تحليلي للمباراة يضم عدد من نجوم الكرة المصرية والعربية.

نتيجة مباراة الزمالك في الكونفدرالية

الزمالك بترو اتلتيكو 1 1