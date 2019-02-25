نتيجة مباراة الاهلي والجونة و الشياطين الحمر يحولون هزيمتهم الى فوز

مباراة الاهلي والجونة اليوم الأحد 24 فبراير 2019، فى الدورى العام المصرى لكرة القدم، الجولة الرابعة و العشرون، استطاع الأهلى أن يفوز فى جميع مبارياته الماضية، وو صل رصيد الأهلى الى 45 نقطة بالتساوى مع فريق بيراميدز الذى تعرض لهزيمة مفاجئة من الجونة الجولة الماضية، كما فقد فريق الزمالك نقطتين الجولة الماضية، و الفرصة سانحة للاهلى لزيادة رصيه اليوم من النقاط، المباراة مقامة اليوم على ملعب الجونة، كما تقام اليوم أيضا مباراة بيراميدز و المقاولون العرب، المباراة ستقام استاد الدفاع الجوي.

مشاهدة مباراة الاهلى و الجونة بث مباشر

يمكن متابعة مباراة الاهلى و الجونة اليوم الاحد 24-2-2019 فى الدورى المصرى، فى تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية، سيذاع اللقاء على قناة أون سبورت، و قناة أون سبورت الرياضية.

الشوط الاول

بدأت أحداث المباراة

بداية سريعة من فريق الجونة تخرج ضربة المرمى

الدقيقة 7 من بداية المباراة و النتيجة 0/0

محاولات هجومية من لاعبى الاهلى

د 19 و مازال اللقاء بلا اهداف

حاليا نحن فى الدقيقة 30 مازال الاهلى يحاول هجوميا

انتهى الشوط الاول 0/0

الشوط الثانى من المباراة و النتيجة 0/0

د 54 استطاع محمد ناجى جدو احراز الهدف الاول للجونة

د 70 النتيجة مازالت تقدم الجونة بهدف و محاولات من النادى الاهلى للتعادل

د 84 النتيجة 1/1

انتهت المباراة 2/1 لصالح الاهلى