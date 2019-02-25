الزمالك يدرس ضم معاون لجروس في الجهاز الفني

يدرس مسئولو نادي الزمالك، التفاوض مع أحد مدربيه القدامى بشأن الانضمام للجهاز المعاون للسويسري كرستيان جروس المدير الفني للفريق الكروي الأول.

وأعلن مصدر بالقلعة البيضاء، أن إدارة النادي تدرس فتح خط مفاوضات مع خالد جلال وطارق يحيى ومحمد صلاح، ليتولى منصب المساعد لجروس، تحديداً في ظل انخفاض أداء الفريق وحاجته لمدرب ملم بخبايا الدوري المصري وأيضاً البطولة الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاصة على ملعب برج العرب، المقرر لها يوم الأربعاء القادم في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، وكان الزمالك تعادل مع بترو أتليتكو بهدف لكل فريق في اللقاء الذي أقيم أمس الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية.