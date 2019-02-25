goal شوف يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو الأنجولي اليوم بث مباشر yalla shoot...

ننقل يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو بث مباشر أونلاين في ثالث مواجهات دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، حيث يستضيف النادي القاهري نظيره الانجولي لايف على ملعب برج العرب بالإسكندرية، مساء اليوم الأحد الرابع والعشرون من شهر فبراير 2019، وسنقوم بإضافة رابط مشاهدة مباراة الزمالك ضد بترو اتليتكو بث مباشر كورة ستار أون لاين بدون تقطيع قبل بداية اللقاء بجودة عالية وبالتعليق العربي الرائع.الزمالك ضد بترو اتليتكو مباشر يلا شوت

الزمالك وبترو اتليتكو بث مباشر

ينطلق موعد مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو بث مباشر اليوم في الكونفيدرالية الإفريقية على الهواء مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستقوم قناة bein sport hd 1، وسيتولى التعليق على اللقاء المعلق المصري أحمد الطيب.

وتنقل مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في السابعة مساءا بتوقيت جرينتش التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت دي في بث سريع بدون تقطيع يناسب جميع السرعات لديك عزيزي المتابع بث مباشر مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو يلا شوت الجديد.

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بعد مرور جولتين بدور المجموعات من كأس الكونفيدرالية، يحتل نصر حسين داي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بعد تغلبه على بترو اتليتكو وتعادله مع الزمالك، فيما يأتي خلفه فريق جورماهيا الكيني برصيد ثلاث نقاط، ثم بترو اتلتيكو بنفس الرصيد، ويقبع الزمالك بالمركز الأخير بنقطة وحيدة.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو الانجولي

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الزمالك سيخوض تلك اللقاء كالتالي، محمود عبد الرحيم “جنش”، عبد الله جمعة – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – حمدي النقاز، طارق حامد – فرجاني ساسي، يوسف أوباما – محمود عبد المنعم “كهربا” – أحمد مصطفى “زيزو”.

الزمالك ضد بترو أتلتيكو في مباراة مثيرة اليوم في الكونفدرالية الإفريقية في لقاء خارج التوقعات مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو وسيعول السويسري كريستيان جروس المدير الفني للنادي الزمالك في لقاء اليوم قدرات ساسي وكهربا.

وألتقى الزمالك أمام الفرق الأنجولية في 6 مناسبات من قبل تاريخياً، كان التفوق واضح للفريق المصري في ثلاث لقاءات، مقابل خسارة وحيدة، بينما حضر التعادل في مواجهتين بينهما، الزمالك يدخل مباراة اليوم رافعا شعار لابديل عن الفوز خاصة وأن الفريق يتذيل جدول ترتيب المجموعة الإفريقية برصيد نقطة وحيدة من مباراتين ويسعى لتحقيق أول انتصار له اليوم مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر hd yalla shoot plus

تعادل سلبي مستمر بين الفريقين حتي الآن، وسط سيطرة من الزمالك على مجريات اللعب بدون فرص حقيقة.

وكان الشوط الأول بين الفريقين قد انتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف وهي نتيجة ستجعل الزمالك مطالب بزيادة فرصه وقوته الهجومية خلال الشوط الثاني.