رسمياً.. أحمد السعودي يعلن فسخ التعاقد مع مؤمن زكريا

أعلن سعود الحربي، رئيس نادي أحد السعودي، عن قرار النادي بالاستغناء عن لاعبه المصري المعار من النادي الأهلي مؤمن زكريا.

وقال الحربي خلال تصريحات لبرنامج ستوديو 93.7 على أن سبورت إف إم: “قررنا الاستغناء عن مؤمن زكريا وإنهاء علاقتنا به تماماً”.

وأضاف: “قرار الاستغناء جاء بسبب عدم جاهزيته البدنية والفنية، ونحن الأن نبحث عن البديل المناسب”.

واستكمل: “مؤمن لا يعاني من أي أمراض مزمنة، وكل ما قيل خلال الساعات المنقضية حول إصابته بأمراض مزمنة أو ضمور في العضلات غير صحيح”.

وأنهى كلامه: “زكريا لا يعاني من أي عيوب طبية تمنعه من المشاركة في كرة القدم.