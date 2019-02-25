نتيجة مباراة الهلال والاتحاد السكندري اليوم في كأس زايد للأندية

يستضيف فريق الاتحاد السكندري ضيفاً على نظيره الهلال السعودي مساء اليوم الاثنين على ملعب ستاد برج العرب بالاسكندرية، وذلك في مباراة إياب دور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

الهلال السعودي يأمل في تحقيق نتيجة الفوز على الاتحاد السكندري من أجل إسعاد جماهيره ومواصلة المشوار نحو دور نصف نهائي كأس زايد للأتدية الأبطال، ولعب الهلال في دور الستة عشر من البطولة العربية للأندية أمام فريق النفط العراقي واستطاع أن يحقق الفوز في مباراة الذهاب برباعية نظيفة، قبل أن يفوز على فريق النفط بهدفين دون رد.

على الجانب الآخر فإن فريق الاتحاد السكندري تمكن من التأهل على حساب نظيره الزمالك المصري في دور ثمن النهائي، زعيم الثغر استطاع أ يفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد أن انتهت مباراتي الذهاب والإياب بهدف لكل فريق، ليكون الفريق السكندري ضمن الثمانية الكبار بالبطولة العربية للأندية.

ويحتاج الاتحاد السكندري الفوز على الهلال برباعية نظيفة من أجل التأهل للدور القادم من البطولة العربية للأندية، إذ أن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت لصالح الهلال بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة الهلال والاتحاد السكندري

وقد تقرر أن تُجرى أحداث مباراة الهلال والاتحاد السكندري مساء يوم الاثنين في إياب دور ربع النهائي من كأس زايد للأندية الأبطال، حيث ستنطلق صافرة بداية أحداث المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد السكندري

هذا وسيتمكن جماهير كرة القدم العربية من متابعة مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي في بطولة كأس زايد للأندية مساء السبت من خلال قناة أبوظبي الرياضية، والتي تملك حقوق بث مباريات كأس زايد للأندية.

نتيجة مباراة الهلال والاتحاد السكندري

انتهت مباراة الاتحاد السكندري والهلال بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليتأهل الهلال بأفضلية فوزه في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، ويودع الاتحاد السكندري البطولة العربية للأندية.